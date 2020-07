Départs en vacances : le week-end s'annonce chargé, consultez les prévisions de trafic

En raison des incertitudes dues au coronavirus et des difficultés pour partir à l'étranger, les Français ont privilégié les plages de l'Hexagone pour passer leurs vacances. Les routes sont donc particulièrement surchargées ce week-end. Ce vendredi 24 juillet, les départs seront nombreux dès la fin de la matinée, principalement en direction des façades atlantique et méditerranéenne. Le scénario sera le même le samedi 25 juillet. Comme durant tout l’été, la circulation sera difficile durant les trois jours sur l’arc méditerranéen entre les frontières italienne et espagnole, dans les deux sens et en particulier sur les autoroutes A8 et A9.