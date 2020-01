Grèves à la SNCF et à la RATP : le trafic restera perturbé ce vendredi 3 janvier

La SNCF annonce ainsi 2 TGV sur 3 et 1 TER sur 2 en moyenne, à la veille d'un week-end de retour des vacanciers. Les métros et RER d'Ile-de-France restent fortement impactés également, avec 15 lignes de métro ouvertes sur 16, mais essentiellement aux heures de pointe, et de façon très partielle, selon la RATP. Voici les prévisions de trafic en détail.

Ligne P : un train sur trois. Aucune circulation sur les axes La Ferté Milon et Esbly.

Ligne H : un train sur trois et quatre allers-retours sur Montsoult Luzarches.

Métro

Le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14, avec risque de saturation.

Ligne 2 : 1 train sur 3 de 16h30 à 19h30

Ligne 3 : 1 train sur 4 le matin entre Havre Caumartin et Pont de Levallois et 1 train sur 4 l’après-midi entre Pont de Levallois et Temple

Ligne 3 bis : 1 train sur 2

Ligne 4 : 1 train sur 2

Ligne 5 : 1 train sur 4 le matin entre Bobigny et Stalingrad et 1 train sur 4 l'après-midi sur toute la ligne.

Ligne 6 : 1 train sur 2 le matin entre Etoile et La Motte-Piquet et 1 trains sur 3 l'après-midi entre Nation et Place d'Italie

Ligne 7 : 1 train sur 2

Ligne 7 bis : aucun train

Ligne 8 : 1 train sur 4 le matin, 1 train sur 3 l'après-midi

Ligne 9 : 1 train sur 2

Ligne 10 : 1 train sur 2

Ligne 11 : 1 train sur 2 le matin, 1 train sur 3 l'après-midi

Ligne 12 : 1 train sur 4 de 13h00 à 18h00, plusieurs stations fermées

Ligne 13 : 1 train sur 5 entre Les Courtilles et Saint Lazare

RER

RER A : 1 train sur 2 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Interconnexion assurée à Nanterre Préfecture

RER B : 1 train sur 2 (1 train sur 3 en heures creuses). Interconnexion interrompue à Gare du Nord

RER C : 1 train sur 4 en moyenne sur les branches Dourdan, Saint Martin d’Etampes et Massy

RER D : 1 train sur 4 sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et Paris-Nord-Orry La Ville toute la journée, 1 train sur 5 sur les branches Paris Gare de Lyon – Corbeil et Paris Gare de Lyon – Melun, complété par 2 allers retours Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

RER E : 1 train sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan

Bus

Trois bus sur quatre en moyenne