Prime d'activité pour les smicards : "Un tel système maintient les femmes dans la dépendance de leur mari"

LCI - Pourquoi l'exécutif privilégie-t-il, pour l'attribution de prestations comme la prime d'activité, un système prenant en compte non pas les revenus individuels, mais les revenus du foyer, que ses membres soient mariés, pacsés ou non ?





Dominique Méda - L'idée, c'est que les couples mariés mettent en commun leurs ressources, et que la solidarité nationale n'est pas là pour aider les couples les plus riches. La plupart des allocations sociales sont ainsi familialisées : on prend en considération l'ensemble des revenus du foyer pour voir si le couple a droit ou non à l'allocation. Non seulement on se base sur les ressources du foyer mais parfois, on prend en considération un très grand nombre de ressources et pas seulement les revenus d'activité. Le RSA activité était de ce point de vue bien pire. Il y a eu une légère amélioration avec la prime d'activité. C'est le cas aussi de l'allocation de solidarité spécifique, que l'on touche une fois que l'on a épuisé les droits à l'assurance chômage. Mais c'est très différent de la prime pour l'emploi qui a été supprimée et qui, elle, était ouverte à chacun des deux membres du couple, donc individualisée, et qui ne prenait en considération que les revenus d'activité. Donc on est dans deux logiques complètement différentes. Bien que figurant dans le Code de la sécurité sociale, la prime d'activité ressemble énormément à une allocation sociale. Il faut d'ailleurs la demander pour l'obtenir et actualiser sa situation auprès des Caf tous les trois mois.