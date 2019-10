Prime pour les fonctionnaires en Seine-Saint-Denis : "Même avec de l'argent, vous n'allez pas forcément avoir envie d'y rester"

Le gouvernement au chevet de la Seine-Saint-Denis. Ce jeudi 31 octobre, un an et demi après la parution d'un rapport parlementaire de 70 pages intitulé "La République en échec" pointant la "faillite" de l'État dans ce département situé aux portes de Paris, le Premier ministre Édouard Philippe, accompagné de plusieurs ministres, a présenté une panoplie d'annonces pour venir en aide au 93, qui va accueillir le Grand Paris Express et les Jeux olympiques en 2024. Au nombre de 23, ces mesures sont destinées à "accompagner et reconquérir" la Seine-Saint-Denis pendant les dix prochaines années.

Avec ce plan, l'exécutif cherche à redynamiser les services de l'État dans un territoire défini comme en grande fragilité sociale. Remis le 31 mai 2018, le rapport alarmant des députés François Cornut-Gentille (LR) et Rodrigue Kokouendo (LaREM) fait "un constat très sévère sur la gestion RH de l'État". "Il nous dit : attention, vous affectez en Seine-Saint-Denis des agents qui sont sur des premiers postes et en plus il y a un turn-over plus important", affirme l'entourage du Premier ministre à LCI.