Pourquoi le printemps 2019 tombe-t-il ce mercredi 20 mars ?

Ça y est, le printemps est bel et bien là, d'un point de vue astrologique du moins. Si les températures matinales peuvent laisser penser autrement, l'équinoxe a en effet lieu ce mercredi 20 mars à 22h58, heure de Paris. Mais pourquoi donc si tôt alors qu'on nous a bien souvent appris que la date de début du printemps était le 21 mars ? L'équinoxe désigne ce moment où le soleil est à la verticale de l'équateur. Le jour et la nuit ont alors la même durée. Après celui de printemps, les jours sont plus longs dans l'hémisphère nord que dans le sud. C'est l'inverse au moment de l'équinoxe d'automne.