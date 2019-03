Prise en charge des victimes de violences sexuelles : la Belgique, l'exemple à suivre

Tous les jours, comme cette jeune fille, plusieurs victimes de violences sexuelles débarquent en urgence au 320 rue Haute. Elles sont environ 500 – hommes, femmes, enfants - à avoir poussé la porte du CPVS installé au sein du CHU Saint-Pierre depuis son ouverture, il y a un an. Le centre bruxellois fait partie, avec ceux de Gand et Liège, des trois CPVS inaugurés fin octobre 2017 par la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances, Zuhal Demir. Ouverts 24/24h et 7/7j, ces centres encore expérimentaux, financés par le gouvernement fédéral et la loterie nationale, regroupent en un seul et même lieu tout ce dont les victimes ont besoin après une agression : soins médicaux, possibilité de réaliser des prélèvements médico-légaux, aide psychologique et même dépôt de plainte.





A leur arrivée sur place, les victimes sont prises en charge par des infirmières et sages-femmes légistes. Elles sont huit au total, dont deux à plein temps. "Lorsqu’une victime se présente à nous, nous regardons d’abord si elle a besoin de soins d’urgence", explique Marie Govaerts. "Si non, nous engageons la conversation en nous présentant, expliquant ce que nous faisons, et nous écoutons son histoire. Ensuite, nous nous occupons de toute la prise en charge médicale : prises de sang, dépistages, si besoin prescription de traitements médicamenteux, notamment lorsqu’il y a eu un risque de contamination au VIH."