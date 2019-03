Privatisations : après les autoroutes, les routes nationales ?

La proposition ne semble d'ailleurs pas relever du secret. Une publication de l'Association française des sociétés d'autoroutes remontant à juin 2018, suite à un colloque, soulignait la nécessité d'investir hors du réseau autoroutier. "La réalisation de tous ces aménagements pour résoudre les problèmes de congestion doit être menée sur le réseau concédé, mais également et surtout étendu aux réseaux adjacents pénétrant au coeur des aires urbaines", estimait l'Asfa. "Recourir au modèle de la concession, notamment par le biais de l'adossement, permettrait d'agir rapidement et, dans le cas d'un financement par allongement de la durée de concession, permettrait d'agir sans augmentation ou création de péage, et sans impact sur les finances publiques", argumentaient les professionnels. Dès 2014, un rapport remis par l'Association européenne des concessionnaires d'autoroutes (Asecap) préconisait également une extension du recours aux financements privés.





Selon l'enquête de France Info, les ministres des Comptes publics et des Transports, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, ont mis en place un groupe de travail sur "l'évolution de la gestion" du réseau routier national non concédé. En mai 2018, la ministre des Transports avait annoncé, pour 2019, "un plan de sauvegarde des routes" visant à entretenir et moderniser le réseau, dont 40% des chaussées est à renouveler. Des "investissements prioritaires" d'ailleurs intégrés dans le projet de loi d'orientation des mobilités. Montant estimé de la facture : 1 milliard d'euros à trouver sur dix ans.