"Ferme ta gue**e" : un aide-soignant d'un Ehpad du Val-de-Marne filmé en train de violenter une nonagénaire

"Pitié pour moi".... Face au désarroi d'une femme de 98 ans, pensionnaire d'un Ehpad d'Arcueil dans le Val-de-Marne, les mots et les gestes d'un aide-soignant font froid dans le dos : "Tu me fais chier espèce de vieille salope", "ferme ta gueule". Mis en cause pour des faits de maltraitance envers une personne vulnérable, un employé de l'établissement pour personnes âgées dépendantes La Maison du grand cèdre a été déféré jeudi soir en vue d'une présentation devant le tribunal de Créteil ce vendredi. Selon toute vraisemblance, il sera jugé en comparution immédiate.





Cet homme de 57 ans avait été interpellé puis placé en garde à vue mercredi à la suite d'une plainte déposée par la famille de la nonagénaire. Soupçonnant des violences à l'égard de leur mère, les enfants de la vieille dame avaient installé début février une caméra dans sa chambre. Sur les vidéos, on voit l'aide-soignant attraper la pensionnaire, tombée au sol, par les cheveux puis la tirer par les jambes au sol comme s'il s'agissait d'une poupée avant de la remettre brusquement dans son lit, lui donner des coups de pied ainsi que des gifles. Il s'avère que c'est sans doute cette chute qui a occasionné chez la femme âgée, hospitalisée depuis, une double fracture du fémur, qui lui a valu 90 jours d’ITT.