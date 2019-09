Procès du Mediator : le calvaire d'une victime

JT 20H - Un procès hors norme s'est ouvert ce lundi 23 septembre au tribunal correctionnel de Paris. Celui du laboratoire pharmaceutique Servier, à l'origine du scandale du Mediator. Une des nombreuses victimes nous raconte ce qu'il a vécu.

Il y a dix ans, une femme médecin a apporté la preuve que le Mediator, un médicament anti-diabète, souvent prescrit comme coupe-faim, provoquait de très graves problèmes cardiaques. Nos journalistes ont recueilli le témoignage de l'une des nombreuses victimes. Une indemnisation pour toutes les victimes, quel que soit leur séquelle, voilà ce qu'attend Michel Due des six prochains mois de procès.



