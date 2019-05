Procès : humiliée par une agression transphobe, Julia Boyer espère "une peine exemplaire"

Grâce à cette vidéo, un jeune homme a pu être retrouvé. Le prévenu est âgé de 23 ans et ne comparaîtra pas libre : il a été placé en détention provisoire. Il sera jugé aujourd'hui pour "violences commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre", un délit pour lequel il encourt jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende. D'après son avocate, Mariame Touré, il a reconnu les faits. De son côté, Julia Boyer a indiqué à l'AFP espérer une "peine exemplaire", "pour toutes les personnes qui ont subi ce genre de violences et qui n'ont pas porté plainte ou dont l'agresseur n'a pas été arrêté".





Procès à suivre ici en direct cet après-midi.