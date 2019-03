Procrastination : qui sont les plus concernés ?

Ce 25 mars est la journée mondiale de la procrastination. Ce penchant coupable qui consiste à remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Elle concerne prés de neuf Français sur dix, une habitude encore plus marquée chez les 18-24 ans. Parmi les activités que nous avons tendance à reporter, le sport, les tâches ménagères, la prise de rendez-vous médicaux et l'administratif arrivent en tête.



