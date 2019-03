"Produits marquants codés" : trois questions sur cette encre indélébile et invisible pour tracer les casseurs

Qu'est-ce que les PMC ?

Maître Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris : Ce sont des produits chimiques spécifiques incolores, inodores, et a priori non toxiques qui ont la particularité de pouvoir rester assez longtemps sur la cible sur laquelle ils ont été propulsés. Mais leur immense particularité c’est surtout qu’ils sont encodés, c’est-à-dire qu’ils sont marqués comme un ADN ce qui permet d’attester qu’ils ont été envoyés tel jour, à telle heure, à tel endroit. Ces produits se sont développés au fil du temps : historiquement, ces marqueurs chimiques trouvent leur origine dans le marquage des billets dans les banques. Mais dans ce cas, il fallait au contraire que le marquage soit visible donc on propulsait de l’encre bleue ou rouge sur les personnes qui ouvraient le coffre. Puis, on a sophistiqué ces produits pour ensuite marquer de manière invisible notamment dans le cadre de la protection des objets d’art et des bijoux.

L’idée est ensuite venue assez naturellement de pouvoir appliquer le procédé à la surveillance des personnes. Dans ce cas, concrètement, il s’agit d’identifier de manière extrêmement précise quelqu’un qui a été touché. L’expérimentation avait déjà commencé au printemps dernier dans le cadre des manifestations du 1er mai et ce type de marquage se pratique aussi déjà dans les pays anglo-saxons notamment aux Etats-Unis ou ça a déjà été testé, ainsi qu'en Inde.





Dans la pratique, comme ces produits vont être utilisés ?

Me Thierry Vallat : Dans la mesure où ces produits peuvent être mélangés soit à de l’eau soit dans du gaz, il est possible de les pulvériser lors de manifestations via des canons à eau, des grenades ou bombes lacrymogènes, sur les groupes de personnes que l’on veut marquer. On peut aussi imaginer des jets plus compacts, donc manuels, que des forces de police pourraient utiliser en s’infiltrant dans des groupes de casseurs. Pour éviter de se retrouver en danger, il s’agirait alors de faire une petite pulvérisation "ni vu ni connu".

Concrètement, il faut imaginer des groupes violents à l’œuvre, le produit est alors dispersé : si les fauteurs de troubles sont interpellés sur le champ c’est parfait, sinon il sera désormais possible de les retrouver a posteriori. Mais on en est vraiment aux balbutiements de cette technique : si elle semble fiable, il va falloir voir à la lueur des prochaines manifestations si ces marquages ont vraiment suivis d’effets.