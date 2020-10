À quoi pourrait ressembler l'hommage à Samuel Paty dans les établissements scolaires le 2 novembre ? DENIS CHARLET / AFP

TERRORISME - Ministère et syndicats ont discuté des modalités de l'hommage qui sera rendu à Samuel Paty le 2 novembre dans les écoles. Il devrait être précisé et finalisé la semaine prochaine.

De la petite section de maternelle à la Terminale. Le 2 novembre prochain, tous les élèves des établissements scolaires de France rendront hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire assassiné vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Mais quelle forme prendra-t-il ? Doit-il être identique pour toutes les classes d'âge ? Les syndicats (FSU, UNSA, CGT, FO, Snalc et CFDT) ont été reçu jeudi au ministère de l'Éducation nationale pour en discuter.

La minute de silence reportée au 3 novembre ?

Tout d'abord, ils ont réclamé de bénéficier d'un temps entre professeurs le lundi 2 novembre pour discuter des événements et se recueillir, "pour partager l'émotion et aussi poser des questions sur la façon dont l'institution a accompagné les collègues, sur l'enseignement de la laïcité", a expliqué à la presse Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. "On a besoin de voir comment on va laisser s'exprimer les élèves aussi." Une idée qui fait "consensus" entre les deux parties selon Jean-Rémi Girard, président du Snalc.

En vidéo Assassinat de Samuel Paty : à l'école, comment gérer l'après ?

Selon Frédérique Rolet, le ministère a engagé une discussion avec les collectivités territoriales pour organiser des gardes au cas où les enfants ne seraient pas accueillis dès le lundi 2 novembre à 8h dans leurs établissements. Dans un communiqué envoyé mercredi, SUD éducation réclamait la banalisation du lundi matin pour "permettre aux collègues de se concerter, discuter et préparer la commémoration" et la banalisation du lundi après-midi pour permettre aux élèves et à leurs parents d'échanger avec les professeurs. Selon eux, la minute de silence devrait être reportée au mardi 3 novembre.

Comment parler des évènements aux élèves ?

Après ce temps d'échange entre professeurs, viendra le temps pédagogique, avec les élèves. "On a eu des propositions sur une vidéo ou un texte qui viendraient du ministère. Cela nous paraît compliqué, car il faut le temps que l'on puisse préparer et cela pourrait peut-être se faire sur un temps plus long que la seule journée du 2 novembre", a indiqué Jean-Rémi Girard. "Proposer aux enseignants des supports et des documents dans lesquels puiser, pourquoi pas ?", a réagi Frédérique Rolet auprès du Monde. "Mais il est fondamental de laisser les collègues choisir les outils qui leur conviennent le mieux, en fonction d’élèves qu’ils connaissent. Et pas de leur imposer une séquence clé en main, peu compatible avec la liberté pédagogique."

Sur le contenu même de l'hommage à Samuel Paty, qui interviendrait ensuite, il serait "cadré nationalement, avec une minute de silence et une lecture", selon Jean-Rémi Girard. Mais les syndicats s'interrogent sur la pertinence de proposer un hommage identique à toutes les classes d'âge. Pour Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa, il est "très important de bien prendre en compte la différence entre les âges : de la maternelle à la Terminale, il y a une forte nuance d'âge. Ça a été entendu, mais il faut absolument adapter cet hommage à l'âge des enfants", a-t-il précisé, en insistant sur "l'adaptation du message, notamment en maternelle".

Les élus locaux doivent-ils participer à l'hommage ?

Aussi, alors que Jean-Michel Blanquer a demandé aux élus locaux d'être "présents aux côtés des professeurs" lors de ces hommages en milieu scolaire, les syndicats se questionnent. "On a eu un débat sur la présence des élus invités et il nous semble que si c'est une demande de certaines équipes pourquoi pas. Mais il ne faut surtout pas l’imposer, car nous avons des élus qui peuvent porter des paroles qui sont contraires aux idées de l'école et de tolérance de la République", a mis en garde Frédérique Rolet.

Le contenu de cette journée d'hommage au professeur d'histoire-géographie devrait être précisé lors d'un deuxième rendez-vous entre ministère et syndicats la semaine prochaine.

Justine Faure Twitter