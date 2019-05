Profits, impôts : la vérité sur le CAC 40

Et si le CAC 40 était une cible un peu trop facile des critiques ? Une étude de l'Institut économique Molinari (IEM) vient donner des éléments correctifs à l'image négative qu'on associe souvent aux 40 plus grandes entreprises françaises. Elle s'intéresse à la richesse créée par ces sociétés. Comment se repartit la valeur ajoutée ? qui sont les premiers bénéficiaires ? Les entreprises du CAC 40 paient-elles plus ou moins d'impôt ?



