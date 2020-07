Cérémonie allégée, quatre pays invités, les soignants à l'honneur : un 14-Juillet en hommage aux héros de la crise sanitaire

Pour cette célébration inédite d'une durée prévue de 1h15, point de défilé en tant que tel : le chef de l'Etat ne descendra pas les Champs-Elysées comme le veut la tradition. Il arrivera par le pont de la Concorde et assistera à une cérémonie allégée, qui tournera autour de la place de la Concorde, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de l'Assemblée nationale à la rue Royale.

La particularité de cet événement est qu'il ne comprendra pas de troupes motorisées. Le défilé aérien sera maintenu - avec notamment un double passage de la Patrouille de France - avec 52 avions au total et 20 hélicoptères - dont un hélicoptère du Samu civil. On verra notamment un appareil de transport A400M et un avion ravitailleur 1330 de l'armée de l'air, utilisés au plus fort de la crise sanitaire pour transférer des patients atteints de Covid-19, afin de désengorger les régions les plus saturées.

Par la suite, le défilé sera celui des troupes à pied, soit 37 formations représentées sous une forme très réduite, et 60 cavaliers de la Garde Républicaine (contre 200 en temps normal).