"La bataille de Notre-Dame" : "C'est la première fois que je voyais des flammes aussi grandes"

La jeune femme, entrée dans la brigade à peine trois mois plus tôt, raconte dans "La bataille de Notre-Dame", document réalisé par Emilie Lançon pour TF1, ce qu'elle a vécu ce soir-là. Sitôt arrivée sur place, elle a fait partie des soldats du feu envoyés au sommet de l'une des tours, en première ligne face aux flammes.

"Je suis partagée entre l'excitation de mon premier feu, de 'faire un incendie', de voir ce que ça va être, et la concentration", témoigne Marie-Ange. "Je n'ai pas le droit de partir en vrille. Je me dit 'mince, c'est mon premier feu'. C'est la première fois que je suis sur une intervention, et ce n'est pas n'importe lequel, c'est dans un bâtiment extraordinaire de Paris."

Même les sapeurs-pompiers les plus expérimentés, comme le lieutenant-colonel Ronan, sont sous l'effet de la sidération. "Ça me fiche un peu la même émotion que le 11 septembre", raconte ce dernier dans le même document. "Ça va finir comment, et où, en fait ? Je ne vois pas la fin du truc."