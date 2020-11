"13-Novembre, le retour à la vie" : quatre victimes au "courage surhumain" sur le chemin de la résilience

Pierre, Fanny, Jean-Luc et Patricia sont tous liés indirectement par ces événements. Entre résilience et devoir de mémoire, quatre incroyables destins unis par une même tragédie. Depuis cinq ans, dans l’ombre, ils essaient de se reconstruire. Un travail long et douloureux, à la hauteur du traumatisme qu’ils ont vécu. Tous ont dû trouver en eux-mêmes la force d’avancer. Dans "13 novembre, le retour à la vie", qui sera diffusé ce dimanche 8 novembre à 13H40 dans l'émission Grands Reportages de TF1, la réalisatrice Emilie Lançon les a suivis dans leur intimité et leur combat pour retrouver goût à la vie. Elle nous raconte les dessous de ce documentaire.

131 morts, 413 blessés. Les attentats du 13-Novembre 2015 sont les plus meurtriers que la France ait connus. Lors de ces attaques terroristes coordonnées au stade de France, sur les terrasses des cafés de l’Est parisien et au Bataclan, le pays a connu l’horreur. Mais une fois l’émotion nationale passée, que deviennent les victimes ?

LCI : A-t-il été difficile de convaincre des victimes de témoigner ?

Emilie Lançon : J'ai fait appel à deux associations de victimes. Présence 15, qui regroupe des parents endeuillés, et une autre qui rassemble des rescapés du Bataclan, Life for Paris. Grâce à eux et par le bouche-à-oreille, j’ai pu échanger avec une dizaine de victimes. Même celles qui vont mieux aujourd'hui ne veulent pas forcément en parler. En participant au film, elles craignaient d'être exposées. Et pour celles qui ne vont pas bien, c'est encore plus difficile. La plupart ne m'ont pas donné leur accord tout de suite. On a beaucoup discuté avant le tournage. C'était important pour moi que cette aventure leur apporte quelque chose à elles-aussi.

Comment avez-vous sélectionné les quatre témoins Pierre, Fanny, Jean-Luc et Patricia ?

Même s'ils sont liés par ces événements, chacun d’entre eux a une histoire différente. Il me semblait indispensable d’avoir quelqu’un qui a perdu un proche. Et de la même manière, quelqu’un qui a été blessé lors de l’attaque. Je voulais aussi avoir quelqu’un qui a des blessures invisibles. Autrement dit, une personne qui s’en est sortie indemne mais pour qui cela n’est pas facile pour autant. Cela s’est fait au feeling. J’avais envie de raconter leur histoire. Quand on fait ce genre de film, il faut aimer les gens qu’on va suivre et filmer.