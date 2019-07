Projet de loi engagement et proximité : un poids en moins pour le maire de Cuzion ?

Le projet de loi engagement et proximité, présenté ce 17 juillet 2019 en Conseil des ministres, a pour but de susciter des vocations et d'aider les maires. Dans les campagnes, c'est souvent à ces derniers de régler les problèmes de leur commune. À Cuzion, dans l'Indre, Jean-Michel Moné en a fait son quotidien depuis cinq ans, mais il est à présent fatigué. Le fonctionnaire à la retraite passe plus de 50 heures par semaine en mairie pour une indemnité qu'il juge "indécente" par rapport à ses responsabilités.



