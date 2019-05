Projet de modernisation de la SNCF : les travaux battent leur plein

Pendant plusieurs années, la SNCF a connu des pannes et des problèmes de ponctualité. Pour y remédier, elle décide d'investir 1,200 milliard d'euros. L'objectif est d'entreprendre d'énormes travaux et moderniser plusieurs gares d'ici 2020. En attendant ce grand changement, les usagers doivent encore prendre leur mal en patience.



