Prolifération d'algues vertes sur les plages : comment l'expliquer et faut-il s'en inquiéter ?

LCI : On parle surtout de ce fléau en Bretagne mais ce n’est pas la seule région concernée…

Sylvain Ballu : Non en effet, même si c’est celle dont on parle le plus parce que le problème y est particulièrement vif et qu’il s’agit de la première région à avoir réagi en mettant en place un programme de prévention et curatif. La prolifération des algues ne connait pas les frontières géographiques et administratives.





De fait, il y a d’autres régions qui connaissent des phénomènes de putréfaction semblables actuellement, notamment le sud de la Loire et la Normandie. Et j’aurais presque tendance à dire que le danger potentiel y est plus vif en matière de protection des riverains et des travailleurs qui viennent ramasser ces algues échouées justement parce que ces zones, historiquement, sont moins concernées, ou pas dans les même proportions, et qu'elles ne connaissent pas de dispositifs de prévention semblables aux dispositifs bretons.