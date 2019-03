Propos polémiques sur la pédophilie : l'abbé de la Morandais présente ses "excuses"

L'abbé Alain de la Morandais s'explique à propos de son dérapage de lundi. Le médiatique curé, qui a fait scandale après des propos tenus sur LCI au sujet des agressions sexuelles sur mineurs dans l'Eglise, a présenté ses excuses mardi, par l'entremise de son éditrice.





"Une polémique est née de propos que j'ai tenus dans l'émission de 'LCI Audrey & Cie' sur la pédophilie. Des propos que certains ont interprétés comme une manière de dire que les enfants sont responsables du fléau dont certains d'entre eux sont victimes. Je tiens à indiquer haut et fort que mon expression, confuse et incomplète, je le reconnais et je le déplore, et la manière dont elle a été perçue ne reflètent en rien ce que je pense", indique-t-il dans son message. "Les agresseurs sont bien les adultes. Et les enfants sont des victimes innocentes."