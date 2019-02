Un cadre de Nocibé suspendu par la marque après des propos racistes sur Twitter

Contactée par LCI en milieu d'après-midi, Nocibé réitère sa position officielle et condamne des "positions à titre privé". Pourtant, aux yeux de la loi, une injure raciste sur les réseaux sociaux est considérée comme publique. Son auteur est passible d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende.





La marque a annoncé à LCI, jeudi en fin d'après-midi, que le cadre avait été suspendu à compter de ce jour.