Propositions de la Convention citoyenne pour le climat : un coût estimé à 6 milliards d'euros par an

Autrement dit, le jeu pourrait en valoir la chandelle. Par ailleurs, si certaines retombées positives des mesures envisagées ne peuvent pas être chiffrées, cela ne signifie pas pour autant qu'elles n'existeront pas. Elles pourraient toucher à la fois la sphère économique avec des retombées "positives sur le PIB et l’emploi" que la sphère sanitaire (amélioration de la "qualité de l’air" et "réduction des déchets") ou sociale.

Six milliards d'euros par an, le juste prix ? L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) a réalisé une première estimation du coût net pour les finances publiques des 149 propositions soumises dimanche dernier au gouvernement par la Convention citoyenne pour le climat. Selon Quentin Perrier, chercheur à l'institut et membre de la cellule de quatorze experts qui ont assisté la convention dans ses travaux, les "montants en jeu ne sont pas négligeables pour les finances publiques, mais ils restent dans l’ordre de grandeur d’autres décisions budgétaires prises par l’Etat, y compris avant le contexte du coronavirus".

L'I4CE a également classé les propositions impliquant les finances publiques en cinq blocs. Le premier d'entre eux concerne la création d'une obligation de procéder à la "rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici à 2040". L'accompagnement par l'Etat de la rénovation des "passoires thermiques" (classes F et G) à partir de 2030 et celle des "bâtiments energivores" (classes E et D) dès 2040 devrait nécessiter la mobilisation de "11 milliards d'euros d'aides financières par an". L'étude nuance toutefois en précisant que ce chiffre ne prend pas en compte les différentes subventions envisageables ni la réfection des bâtiments publics concernés.