Prostitution de mineures en Seine-Saint-Denis : une étude alarmante pour "mieux les protéger"

L'experte explique que les graves conséquences physiques, psychiques ou sociales engendrées par ces violences comme les fugues, la déscolarisation, sont autant de facteurs qui favorisent l'entrée dans la prostitution pour ces jeunes filles. Des conclusions qui rejoignent celle de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Des adolescentes très fragiles et vulnérables, en "grand manque d'estime de soi et en quête d'affection" de par leur histoire personnelle, violences, familles compliquées, harcèlement, selon son secrétaire général Arthur Melon.

Comment ces jeunes victimes en viennent-elles à basculer et à être approchées ? Pour les experts, le rôle des réseaux sociaux est prépondérant et constituent, pour moitié des lieux d'approche des clients de prostitution. Et d'appeler à mettre en place des structures d'accueil spécifiques pour ces mineur(e)s, ainsi qu'à mieux former les professionnels à leur prise en charge.

"Si nous avons fait cette enquête inédite en France, c'est parce que le sujet nous paraît être un angle mort des politiques publiques", affirme Stéphane Troussel, président PS du Conseil départemental. Il appelle à ce que le phénomène, en "expansion" selon les experts, soit "intégré" aux mesures attendues du Grenelle des violences faites aux femmes. Le Nid estimait en 2015 à 37.000 le nombre global de prostituées en France, tandis que l'association Agir contre la prostitution des enfants parlait en 2013 de 5.000 à 8.000 mineures.