Protection animale : fin de la reproduction des orques et dauphins en captivité

Alors que le bien-être animal est une préoccupation grandissante en France, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé ce mardi matin la fin de "la reproduction et l'introduction de nouveaux orques et dauphins dans les trois delphinariums du pays". L'ouverture de nouveau delphinariums ne sera d'autre part plus possible.

"Notre époque a changé. Elle est celle d'un rapport nouveau à l'animal sauvage. Bien plus qu'une menace ou qu'une proie, il est désormais avant tout, et c'est ma conviction profonde, un être à préserver et à respecter dans son intégrité", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. La ministre a fait savoir qu'après avoir rencontré les professionnels du secteur la semaine dernière pour préparer le terrain, elle allait maintenant travailler avec eux pour mettre progressivement fin "à la détention à fin de spectacles de cétacés en France". "Ce sera plus rapide pour les quatre orques qui restent en France que pour les dauphins pour lesquels il nous faudra probablement 7 à 10 ans pour préparer la suite", a-t-elle estimé.