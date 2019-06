Protection animale : pourquoi tout le monde s'en mêle ?

L'association de protection animale, L214, a dévoilé ce jeudi des images choc provenant de la ferme expérimentale de Sourches, à Saint-Symphorien, dans la Sarthe. On y voit notamment des vaches à l'estomac perforé. Que montrent vraiment ces nouvelles images ? Est-ce la première vidéo publiée par L214 ? La cause animale est-elle devenue un enjeu politique ? D'autres pays sont-ils concernés par ce sujet avec des effets sur la vie publique ?



