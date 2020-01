Protection de l'Enfance : "En un an, il ne s'est pas passé grand chose"

C'est le deuxième coup de semonce en à peine un an. Un reportage diffusé dimanche soir dans Zone interdite sur M6 a dressé un constat édifiant des conditions d'accueil dans certains foyers pour mineurs placés par l'aide sociale à l'enfance. Violences insoutenables, prostitution, vétusté... le reportage fait écho à un autre document de l'émission "Pièces à conviction" sur France 3 qui - il y a un an déjà - avait provoqué un torrent d'indignation et conduit à la nomination d'Adrien Taquet au poste de secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance.

Le Gouvernement a pourtant mis en place une stratégie de protection de l'enfance au cours de l'année. Qu'en pensez-vous ?

On avait des attentes très fortes, sur ce plan. On demandait au Gouvernement la création d'un fichier national de recensement des agréments pour les familles d'accueil, puisqu'encore aujourd'hui, certaines familles peuvent pratiquer du nomadisme territorial, se faire embaucher dans d'autres départements, malgré le fait qu'on leur aurait retiré leur agrément pour des faits de violences. C'est une mesure consensuelle, qui mettait tout le monde d'accord, les familles d'accueil elles-mêmes et cela n'a pas été fait.

On demandait aussi la création d'une agence nationale indépendante de contrôle : déléguer cette tâche aux départements, c'est les mettre en position de juge et partie. Cette agence permettrait d'y voir plus clair car l'Etat et les départements se renvoient la balle. On a conscience que c'est une mise en place complexe et qu'en un an, c'est délicat. Alors on a pensé à renforcer le statut du défenseur des enfants. C'est un poste qui existe, c'est une administration indépendante. Renforçons ses moyens et permettons-lui de faire des contrôles inopinés. Elle est garante de la Convention Internationale des droits de l'Enfant sur le territoire.

On demandait aussi la création de normes : c'est un secteur très peu normé par rapport aux besoins. Lorsque vos enfants partent en colonie de vacances, on prévoit un professionnel diplômé pour un certain nombre d'enfants. Dans la protection de l'enfance, cette norme ne s'applique pas. Pour les professionnels maltraitants, on demandait des autorisations et des suspensions de travail. Sur tous ces points, on nous renvoie à des groupes de travail, de concertation. On connait les solutions et on perd un temps fou. La temporalité des enfants n'est pas celle des adultes : l'année que l'on vient de perdre, c'est autant d'enfants qui continuent à être maltraités, violés, humiliés.