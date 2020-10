Protection des enseignants : "Des solutions existent et sont prêtes à être déployées"

"Oui", répond sans détour Alexandre Rodde, soulignant d'emblée qu'"il n'y a pas de problème de prise de conscience ni de problème d’effectifs entre la police, la gendarmerie et la réserve". En tant que membre du Centre d'étude de la Sécurité et de la Défense (CESED) et consultant en sécurité intérieure, cela fait deux ans et demi qu'il forme les forces de l'ordre à cette question précise des attaques en milieu scolaire. "On en parle très régulièrement, et la question avait encore été évoquée pas moins de deux semaines avant l'attaque de Conflans", précise le co-auteur de l'essai sociologique "Passage à l'acte : comprendre les tueries en milieu scolaire".

"Il faut tout de même distinguer deux situations concernant la protection des enseignants", nuance tout de même l'expert qui évoque celle qui concerne "l'intérieur" de l'établissement et "l'extérieur". Dans le premier cas, il évoque une série de mesures concrètes "prêtes à être généralisées" telles que la sécurisation des locaux au protocole d'alerte ou la formation des enseignants au secourisme. "Dans le temps, la question d'une meilleure coordination entre l'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur est évidemment une piste pour renforcer la protection des établissements et des personnels tout comme le fait par exemple de pouvoir s’entraîner dans les locaux pendant la période de vacances scolaires."