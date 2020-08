PSG-Bayern : la mairie de Paris veut dissuader les supporters de se rassembler après la rencontre

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, un jour historique pour le club de la capitale en cinquante ans d'existence. Si les stars du PSG ont d'ores et déjà demandé à leurs supporters de respecter les gestes barrières et de ne pas se rassembler massivement en cas de victoire, la mairie de Paris a également fait passer un message du même type ce samedi. "Nous continuons à appeler les gens à ne pas se rassembler en masse, même s'il y a victoire", a déclaré Pierre Rabadan, adjoint chargé des Sports de la maire PS Anne Hidalgo, interrogé par l'AFP.

Dans un communiqué, la Ville a indiqué soutenir "avec force et ferveur son équipe du PSG pour une victoire historique, et appelle au respect strict des gestes barrières compte tenu de la situation sanitaire", alors que Paris fait partie des départements jugés les plus vulnérables à l'épidémie. "La Ville de Paris appelle les supporters à respecter les gestes barrières, dont le port du masque et la distanciation physique, et les prescriptions sanitaires et les appelle solennellement à ne pas se rassembler sur l’espace public, comptant une nouvelle fois sur l’esprit de responsabilité de chacune et chacun" ajoute la mairie dans le communiqué.