Publicité mensongère : stop aux arnaques

QUELS SONT VOS DROITS ? - Publicité mensongère, actions trompeuses, omissions trompeuses... les mauvaises pratiques commerciales se multiplient. Maître Jonathan Elkaim dévoile les étapes à suivre en cas d'arnaque.

De nombreuses personnes se sentent victimes de publicités trompeuses. Il s'agit d'une pratique commerciale qui crée chez le consommateur une attente et un décalage entre l'offre proposée et l'offre réelle. La pratique commerciale se définit comme "toutes actions commerciales qu'un vendeur professionnel va réaliser dans le but de faire acheter un bien ou un service". Quels sont les types d'actions trompeuses ? Qu'en est-il des omissions trompeuses ? Que faut-il faire en cas d'arnaque ?



Ce dimanche 29 septembre 2019, Maître Jonathan Elkaim, dans la chronique "Quels sont vos droits ?", nous parle des étapes à suivre en cas de publicités trompeuses. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.