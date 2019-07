Puy-de-Dôme : le coup de gueule du maire d'un village après des plaintes d'habitants contre les "déjections d'abeilles"

Le maire de cette commune de 320 âmes, qui en aura "entendues [des choses] pendant plus de dix ans", n’en revient toujours pas. "Celle-ci pour moi dépasse beaucoup de limites." Comme le note France Bleu, il aurait ainsi reçu de nombreuses plaintes de plusieurs administrés contre des déjections des butineuses. Des nuisances dues aux abeilles d’un couple d'apiculteurs "fraîchement installé". Dominique et Stéphanie Pineau, qui élèvent quelques 200 colonies d’abeilles afin de produire du miel et de la gelée royale, justifient ces saletés particulièrement coriaces par le manque de pluie.