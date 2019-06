Pyrale, une chenille qui ravage les buis

Dans les forêts jurassiennes, la pyrale fait d'énormes ravages. Le vert des arbres laisse peu à peu sa place à du gris, la couleur des buis ravagés par la pyrale. Cette chenille d'à peine trois centimètres occasionne des dégâts incontestables dans les forêts. Les tourneurs ont dû prendre des précautions pour stocker le plus de buis possible afin de lutter contre l'invasion. Les ravages de la pyrale touchent également les particuliers. Le propriétaire du château d'Arcelot, en Côte-d'Or, a dû remplacer ces arbustes, car 80% des buis étaient détruits par l'insecte.



