Pyrénées-Atlantiques : la pyrale du buis menace la verdure du parc du château de Pau

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les visiteurs sont attirés par le château de Pau et surtout par son jardin. Ce dernier se trouve menacé par une espèce, la pyrale du buis. Malgré un traitement régulier des buis, les jardiniers n'arrivent pas à stopper l'invasion. Si le problème persiste, le château perdrait sa verdure, et de surcroît, une partie de l'histoire va disparaître.



