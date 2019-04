Pyrénées-Atlantiques : le train fantôme à 100 millions d'euros

Désenclaver la région rurale, c'était la raison de la construction de la ligne ferroviaire qui relie Oloron-Sainte-Marie à Bedous, dans les Pyrénées-Atlantiques. Financée uniquement par la région Nouvelle-Aquitaine, elle a coûté 102 millions d'euros. La réalité est cependant bien plus compliquée. Selon les chiffres de la SNCF, 45 passagers l'utilisent chaque jour en moyenne.



