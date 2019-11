Pyrénées-Orientales : pourquoi les indépendantistes catalans ont-ils bloqué l'autoroute A9 ? Des centaines d'indépendantistes catalans bloquent depuis lundi l'autoroute Montpellier-Barcelone et ils ont prévu de poursuivre le blocage mardi et mercredi. − RAYMOND ROIG / AFP

BLOCAGE - La circulation de l'autoroute A9 est toujours bloquée, au niveau de la frontière espagnole. Lundi 11 novembre, des centaines d'indépendantistes catalans bloquaient l'autoroute AP-7 reliant l'Espagne à la France pour protester contre la condamnation mi-octobre à la prison de dirigeants séparatistes.

Véhicules immobilisés, circulation bloquée et barricades dressées. Sur l'autoroute A9, des centaines d'indépendantistes catalans bloquaient l'autoroute reliant l'Espagne à la France, au niveau de la frontière, à l'appel d'une mystérieuse plateforme internet : Tsunami Démocratique, pour protester contre la condamnation à la prison de dirigeants séparatistes catalans. Au lendemain de ce blocage, une opération des forces de l'ordre françaises et espagnoles a débuté, tôt ce mardi 12 novembre pour déloger les militants du tronçon autoroutier.

Lundi 11 novembre, ce sont ainsi quelque 300 personnes qui sont sorties des voitures, pour monter une sorte de barricade ou installer une large scène, dotée de haut-parleurs et de projecteurs, apportés dans des camionnettes. Ces militants indépendantistes ont indiqué vouloir bloquer cette autoroute pendant trois jours et sont venus équipés de toutes sortes d'ustensiles pour cuisiner, dont des barbecues à gaz, ainsi que de cartons de vivres et de tables. De quoi tenir un siège. Ce blocage, au cours duquel les participants se masquaient le visage pour éviter d'être pris en photo, est une nouvelle forme de protestation contre la condamnation de neuf dirigeants catalans à de lourdes peines de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession en 2017.

Cette mobilisation est un cri adressé à la communauté internationale - Tsunami Démocratique

"Cette mobilisation est un cri adressé à la communauté internationale pour qu'elle fasse comprendre à l'Etat espagnol que la seule voie, c'est s'asseoir et parler", a indiqué "Tsunami Démocratique" sur son application de messagerie chiffrée Telegram. L'énigmatique plateforme a appelé à converger vers La Jonquera, le célèbre centre commercial à la frontière entre la France et l'Espagne, "avec ou sans voiture". Ce n'est pas la première action de "Tsunami démocratique". Les militants avaient organisé sa première grande action le jour de l'annonce de la sentence judiciaire contre les indépendantistes, le 14 octobre dernier. Ils avaient organisé un blocage des accès à l'aéroport de Barcelone, qui s'était terminé par des affrontements avec la police. Les jours suivants, d'autres manifestations avaient dégénéré en heurts violents entre jeunes manifestants et forces de l'ordre à Barcelone et dans d'autres villes catalanes.

L'AP-7, appelée aussi "autoroute de la Méditerranée", est une liaison stratégique entre l'Espagne et le reste de l'Europe, qu'empruntent de très nombreux camions et frontaliers. Le concessionnaire autoroutier français Vinci a averti les usagers que "l’autoroute A9 (était) coupée dans les deux sens de circulation" et que des itinéraires de déviation avaient été mis en place.

Les deux sens de circulation sur l'A9 étant bloqués, la mobilisation occasionne des perturbations sur le réseau routier secondaire.

La rédaction de LCI