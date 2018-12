Qu'attendent les retraités du chef de l'Etat ?

Les retraités représentent 16 000 000 d'électeurs dans le pays. Et pourtant, ils ont le sentiment de ne pas être considérés par le chef de l'Etat qui ne se préoccupe pas de leurs conditions de vie. Avec les prix qui augmentent et surtout la CSG, ils demandent à ce que leur retraite soit indexée au coût de la vie.



