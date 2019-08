Qu'est-ce que l'herbe chamanique, cette nouvelle drogue qui a servi à empoisonner des cigarettes ?

Comment cette nouvelle drogue a-t-elle pu prospérer aussi facilement à Mayotte, puis à la Réunion ? Si après plusieurs mois d’enquête en 2013 et 2014, les douanes et la polices de Mayotte ont pu repérer les transactions bancaires vers la Chine et les importations de ces colis suspects, les autorités se sont heurtés à une difficulté. En effet, impossible d'arrêter des individus pour trafic de drogue pour des produits qui non classés comme stupéfiants en France. Un vide juridique qui profita à l’essor de la chimique. Finalement, l’inspectrice pharmacienne de santé publique de Mayotte considéra ces substances seront comme "médicament par fonction".





Le premier trafiquant peut enfin être arrêté pour "exercice illégal de la profession de pharmacien" et se retrouvent en prison. D’autres arrestations suivront. Mais, coup de théâtre, les 13 personnes interpellées seront relâchées rapidement suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. S'exprimant pour une affaire similaire en Allemagne, les juges européens considèrent que "les mélanges de plantes aromatiques contenant des cannabinoïdes de synthèse et consommés comme substituts de la marijuana ne sont pas des médicaments". Le fondement juridique des arrestations à Mayotte tombe car les trafiquants n’ont pas exercé illégalement l’activité de pharmacien. L’année suivante, en 2015, Mayotte connaîtra un pic d’admission aux urgences à cause de la chimique et les vidéos de toxicomanes déambulant comme des ‘zombies‘ pullulent alors sur les réseaux sociaux.





Les cannabinoïdes de synthèse sont finalement ajoutés à "la liste des substances classées comme stupéfiants" par décret en mars 2017. Une liste que les autorités doivent régulièrement compléter, de nouvelles substances considérées comme cannabinoïdes de synthèse faisant leur apparition sur le marché de la drogue. Les consommateurs risquent jusqu’à 3.750 euros d’amende et 1 an de prison, les trafiquants jusqu’à 7 500 000 euros d'amende et encourent la réclusion criminelle à perpétuité.