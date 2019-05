Qu'est-ce que le commando Hubert, l'une des unités de forces spéciales les plus exigeantes de l'armée française

Le commando Hubert, l'élite des forces spéciales créé en 1947, a été conçu pour lutter contre le terrorisme et libérer des otages. Les soldats qui la composent ont suivi un entraînement extrême et sont prêts à tout pour mener à bien une opération, même au sacrifice ultime. Ils travaillent en groupe de cinq à six personnes et misent particulièrement sur l'effet de surprise. Chaque opération est préparée minutieusement ne laissant aucune place à l'improvisation.



