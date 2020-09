Qu'est-ce que Rosh Hashana, la fête juive célébrée ce week-end ?

Ce "retour" vers Dieu se traduit symboliquement par le fait de souffler dans une corne - généralement de bélier - nommée Chofar, principal rite de la fête. Cet instrument ponctue les temps de prière. Plus tard dans la journée, les juifs se rendent auprès d'une source d'eau, un fleuve, un lac, une mer, pour y jeter symboliquement leurs péchés, en vidant leurs poches.

L'heure est ensuite à la convivialité, au partage d'un repas avec ses proches. La coutume suggère de tremper des quartiers de pommes ou autres aliments tendres dans du miel afin que l'année à venir soit douce et agréable. "Au jour du jugement, on porte des vêtements blancs, on se rase, on mange, on boit et on se réjouit dans la certitude que Dieu accomplira des miracles", indique le Talmud de Jérusalem, l'un des textes fondamentaux du judaïsme.