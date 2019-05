"Quand ils ont compris qu'on était en détresse, ça s'est calmé" : le récit de "l'intrusion" du 1er mai dans la Pitié-Salpêtrière

Quand et comment les manifestants ont-ils pénétré dans l'enceinte de l'hôpital ? David*, un manifestant, sympathisant de gauche et présent pour la première fois à Paris pour une mobilisation du 1er mai, nous raconte : “J’étais boulevard de l’hôpital, un cordon de CRS bloquait le bout du boulevard. On a été un peu serrés pendant 30 minutes. Je suis contre les grilles de l'hôpital et je peux vous affirmer qu'à ce moment-là, celles-ci sont fermées. Ça commence à chauffer un peu. Avec mon amie, nous changeons de trottoir. Là, ça commence à tirer de partout, les gens se mettent à courir, nous trouvons refuge dans un hall d’immeuble. On y reste cinq minutes puis sortons entourés par un cordon de CRS." Une fois dehors, David se retrouve à nouveau devant les grilles de la Pitié. "Cette fois-ci, elles sont ouvertes." La situation se détend quelques minutes puis les gaz recommencent. Par réflexe, sans vraiment réfléchir, on trouve refuge dans le parking de l'hôpital. Les gens sont un peu tendus mais il n’y a pas de violences."





Ce témoignage est corroboré par les images filmées par un patient hospitalisé dans le bâtiment Gaston Cordier, qui enregistre les événements depuis sa chambre. Sur ces vidéos qu'il a confiées à LCI, on remarque d'abord des manifestants pressés contre les grilles fermées, tentant de les enjamber et de les pousser. Un épais nuage de gaz lacrymogène flotte en effet dans l'air. Quelques instants plus tard, les grilles sont ouvertes. Les manifestants, calmes, pénètrent dans le parking. Derrière eux, un puissant jet d'eau propulsé par le canon à eau des forces de l'ordre balaie la chaussée.