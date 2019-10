Quand le fisc demande à un papy de 87 ans de payer par Internet

JT 13H - Après avoir réglé ses impôts par chèque, Fritz Duperret, un retraité âgé de 87 ans, s'est vu retourner son paiement. Il s'est adressé à la mairie de sa commune pour résoudre son cas.

C'est une mauvaise surprise dont Fritz Duperret se serait bien passé. L'administration fiscale a refusé son chèque avec lequel il avait réglé son impôt impayé à hauteur de 154 euros. L'institution exige en effet qu'il s'acquitte ses impôts par Internet... alors qu'il n'a pas d'accès au réseau. Agé de 87 ans, le retraité s'est alors senti exclu et a cherché de l'aide auprès de la mairie de sa commune. Après négociation, son chèque a finalement été accepté. Notons que ce cas est loin d'être isolé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.