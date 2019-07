Que fête-t-on réellement le 14 juillet ?

Le 14 juillet est déclaré fête nationale, et jour férié, depuis une loi du 6 juillet 1880. Ce texte fait partie d'un ensemble de mesures symboliques, portées par la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants élue un an plus tôt. Parmi ces mesures : le siège du pouvoir est ramené de Versailles à Paris, les communards parisiens bénéficient de l'amnistie, "La Marseillaise" devient l'hymne officiel et du 14 juillet est définitivement retenu comme jour de la fête nationale. Mais célèbre-t-on réellement ce jour-là : prise de la Bastille ou fête de la Fédération ?





La réponse se trouve dans les discussions des parlementaires vue de l'établissement d'une fête nationale. Dans le rapport du fait au nom de la commission du Sénat chargée d’examiner le projet de loi mentionne bien les deux événements, il est explicitement dit : "[...] Rappelons que le 14 juillet 1789, ce 14 juillet qui vit prendre la Bastille, fut suivi d’un autre 14 juillet, celui de 1790, qui consacra le premier par l’adhésion de la France entière, [...]. Cette seconde journée du 14 juillet, qui n’a coûté ni une goutte de sang ni une larme [...]. Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l’histoire de France, et peut-être de toute l’histoire." La date retenue du 14 juillet prend donc le caractère d'une seule célébration pour ces deux événements marquants.