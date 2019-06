Que retenir de la réforme de l'assurance-chômage ?

Le Premier ministre a présenté sa réforme de l'assurance-chômage dans la matinée du 18 juin 2019. Conçue entre autres pour faire des économies, celle-ci instaure certaines conditions pour bénéficier d'une indemnisation. Elle prévoit également la diminution automatique de 30% des allocations des cadres au bout de six mois. Les entreprises qui proposent trop de contrats courts, en l’occurrence les CDD de moins d'un mois, seront pénalisées.



