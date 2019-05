Que signifie le geste "OK" reproduit par Marine Le Pen sur un selfie avec un suprémaciste estonien ?

Ce signe tire effectivement sa renommée du site 4chan. Sur ce forum qui ne connaît aucune modération et où les internautes sont anonymes, une publication est partagée en février 2017 dans la rubrique /pol/ pour "politiquement incorrect". Sous le nom de code "Operation O-KKK", une référence au Ku Klux Klan, un utilisateur propose de faire un "troll" à la gauche américaine et à la sphère médiatique. En l'occurrence, une action malveillante dont le but est, entre autres, de rendre inaudible la parole de son interlocuteur, en l'inondant de messages. Les consignes de l'utilisateur, qu'on retrouve facilement dans les archives du forum 4chan, sont claires : " Nous devons submerger Twitter et d'autres réseaux sociaux (...) en affirmant que le signe OK est un symbole de la suprématie blanche". Dans ce document clairement injurieux, qui invite à la création de faux comptes pour aboutir à ses fins, la cible est donnée. "Les gauchistes ont plongé si profondément dans leur folie. Nous devons les forcer à creuser davantage, jusqu’à ce que le reste de la société n’approche plus de cette merde."