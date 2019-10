Quel avenir pour l'étude statistique de la criminalité après la fermeture annoncée de l'ONDRP ?

INQUIÉTUDES - L'Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) fermera ses portes fin 2020. La disparition de cet organisme, responsable de la production de statistiques sur la criminalité et ses victimes, inquiète les différents acteurs luttant contre les inégalités. Son activité sera reprise par l'Insee et les ministères de l'Intérieur et de la Justice, sans certitudes toutefois sur l'avenir de certaines de ses missions.

"Plutôt que de faire disparaître les violences, le gouvernement supprime l'organisme qui les mesure" : Caroline De Haas, du collectif #NousToutes, s’est alarmée sur les réseaux sociaux de la fermeture prochaine de l’Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales, l’ONDRP. Cette structure, indépendante bien que rattachée au ministère de l’Intérieur, a pour mission de produire des statistiques sur la délinquance et la criminalité. Des études qui permettent de matérialiser les évolutions des phénomènes criminels, comme les violences à caractère raciste ou homophobe, ou encore de mesurer l’ampleur des violences sexistes et sexuelles.

"On ne nous a donné aucune nouvelle, ni sur les types de mission qui seront reprises ni sur les modalités de la reprise ni sur les moyens accordés", explique à LCI Christophe Soullez, directeur de l'ONDRP, qui regrette de voir s’évanouir les fruits d’un travail de plusieurs années. "C’était un espace interministériel qui permettait de sortir des logiques administratives et corporatives des ministères, d’échanger entre monde académique et monde opérationnel. C’est dommage que le gouvernement se prive d’un lieu de réflexion et d’échanges entre tous les acteurs de la sécurité, surtout à l'heure où on s'interroge sur les liens entre police et justice", observe-t-il.

"Peut-être qu'ils arrêteront totalement le travail ONDRP, peut-être qu'ils éparpilleront ses missions entre différents ministères, mais cela pose un problème d'indépendance. Peut-être encore que les missions seront reprises telles quelles par une entité", prospecte M. Soullez. "Mais cela ne sert à rien de recréer un Observatoire bis si on ne lui donne pas les moyens nécessaires, or nous sommes dans une logique de coupe budgétaire. Et même si les enquêtes et analyses menées par l’Observatoire sont reconduites par d’autres organismes, le nouveau dispositif sera forcément de moins bonne qualité."