Quel bouquet pour maman ? Les conseils du meilleur jeune fleuriste de France

Dimanche, des millions d'enfants vont offrir des fleurs à la femme de leur vie. Les fleuristes vont réaliser l'un des plus gros chiffres d'affaires de l'année, mais cela n'empêche pas la passion du métier. À Nantes, nos reporters sont allés à la rencontre d'Audric, le meilleur jeune fleuriste de notre pays. Il a été primé lors du dernier Salon de l'agriculture.



