Quel est l'avis de l'Académie nationale de médecine sur l'extension de la PMA ?

JT 13H - L'Académie nationale de médecine reconnaît la légitimité du désir de maternité tout en évoquant les risques que l'absence d'un père pourrait engendrer.

Mesure phare de la loi de bioéthique, l'extension de la PMA arrive à l'Assemblée nationale le 24 septembre 2019. Dans son rapport portant sur le sujet, l'Académie nationale de médecine estime que la conception d'un enfant délibérément privé de père pourrait présenter des risques psychologiques pour ce dernier. En effet, le père et la mère n'ont pas le même rôle dans son éducation. Elle reconnaît cependant la légitimité du désir de maternité chez les femmes, quelles que soient leurs situations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.