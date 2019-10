Combien coûteront les "Tulipes" de Jeff Koons aux contribuables parisiens ?

ART - L'oeuvre offerte à Paris par Jeff Koons en mémoire des attentats de 2015 a été inaugurée ce vendredi 4 octobre. La sculpture, son intérêt et son auteur font polémique, tout comme son coût. Pourtant, selon la mairie, les frais pris en charge par la Ville sont minimes et l'oeuvre devrait même rapporter.

Entre le Petit Palais et la place de la Concorde, la maire de Paris Anne Hidalgo a inauguré ce vendredi 4 octobre "Le Bouquet de Tulipes" de l’artiste américain Jeff Koons. De quoi clore la polémique qui entoure la livraison de cette oeuvre, promise en 2016 par l'artiste américain en hommage aux victimes des attentats qui en endeuillé la capitale en 2015 ? Car outre les critiques sur l'intérêt artistique de cette sculpture et la personnalité controversée de l'artiste, le coût de l'oeuvre a longtemps été décriée.

Si l'oeuvre a été offerte à la ville par l'artiste, il a tout de même fallu en couvrir les frais de production, Jeff Koons n'en ayant fourni que les dessins. Et ils s'élevaient à... 3,5 millions d'euros. Mais ils ont été pris en charge par le mécénat, pour la moitié par des entreprises et des particuliers américains, et pour l'autre par des donateurs français, parmi lesquels Bernard Arnault et Xavier Niel. Ces derniers vont pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôts de 60% sur la somme offerte.