Le radar le plus actif en 2018, c'est lui

JT 13H - D'après le palmarès des radars fixes en 2018, celui qui a flashé le plus se trouve sur l'A8. Pour chaque infraction, l'amende est de 45 euros au minimum.

Dans l'Hexagone, les radars qui flashent les plus ne se trouvent pas dans les endroits les plus accidentels. En 2018, ils ont rapporté pas mal d'argent à l'État. Celui installé sur l'A8, entre Cagnes-sur-Mer et Aix-en-Provence, tient la première place du classement du palmarès des radars fixes. Il a flashé 115 558 fois dans l'année, soit une moyenne de 316 fois par jour. À noter qu'il a relevé deux fois moins d'infractions il y a un an. Comment expliquer ce constat ?