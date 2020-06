Quel était ce projet d'union France-Angleterre envisagé juste avant l'appel du 18 juin 1940 ?

L'appel du 18 juin 1940 aurait pu ne jamais exister. La concrétisation d'un projet aussi inédit qu'audacieux envisagé quelques jours plus tôt aurait pu radicalement changer l'histoire telle qu'on la connaît. Pour mieux le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. Dès 1939, une idée germe dans l'esprit de Jean Monnet, un haut fonctionnaire français qui se trouve être président d'un comité de coordination franco-britannique pour l'effort de guerre. Il estime qu'un rapprochement significatif des deux nations à tous les niveaux est nécessaire. Il propose d'abord que les "approvisionnements anglais et français soient réunis, comme ils l'avaient été durant la première guerre." Toutefois, dès cette époque il estime qu'il "faut aller plus loin" dans les relations franco-britanniques et propose une "fusion totale".

Ce projet réunirait les deux pays pour n'en faire qu'une seule et unique entité. Bien des années plus tard, il confiera, comme nous le montre cette archive de l'Ina que cette proposition "n'est pas inouïe quand les nazis sont à votre porte". En mars 1940, France et Angleterre signent un accord qui leur interdisent de signer un armistice séparé avec l'Allemagne. Cela reste insuffisant pour Monnet qui, après avoir mûri son projet, le soumet à Churchill dès son élection en mai 1940. Le premier ministre britannique le rejette sans même le prendre en considération.